Сафон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Григорий Сафонов

Мать ребёнка: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Пётр Сафонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1742

Сын: Евдоким Сафонов

Мать ребёнка: ?

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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