Сафон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Григорий Сафонов
Мать ребёнка: ?
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1731
Сын: Пётр Сафонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1742
Сын: Евдоким Сафонов
Мать ребёнка: ?
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно