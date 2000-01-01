Шибаршина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШибаршина Агафья

Шибаршина Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Шибаршина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Шибаршин Иван

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close