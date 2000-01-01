Шибаршина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Шибаршина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Шибаршин Иван
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1908