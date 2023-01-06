Шибаршина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Шибаршин Иван
Мать: Шибаршина Агафья
Рождение ребёнка
16.09.1922
Дочь: Пуршева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Никитович
Рождение ребёнка
15.04.1927
Рождение ребёнка
03.10.1935
Рождение ребёнка
16.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984