Шибаршина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаршина Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1868 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шибаршин Иван

Мать: Шибаршина Агафья

Рождение ребёнка
16.09.1922

Дочь: Пуршева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Никитович

Рождение ребёнка
15.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Никитович

Рождение ребёнка
03.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Никитович

Рождение ребёнка
16.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Михаил Никитович

Смерть
1984
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