Галюкевич (Хромышева) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галюкевич (Хромышева) Надежда Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1976

Отец: Хромышев Анатолий

Мать: Хромышева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1996

Дочь: Медведева Анна Александровна

Отец ребёнка: Галюкевич Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.08.2000

Дочь: Галюкевич Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Галюкевич Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галюкевич Александр Иванович

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