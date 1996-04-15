Галюкевич (Хромышева) Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1976
Отец: Хромышев Анатолий
Рождение ребёнка
15.04.1996
Дочь: Медведева Анна Александровна
Отец ребёнка: Галюкевич Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.08.2000
Дочь: Галюкевич Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Галюкевич Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно