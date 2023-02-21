Хромышев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромышев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1976

Дочь: Галюкевич Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Хромышева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромышев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Хромышева Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромышева Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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