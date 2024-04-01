Выходцева (Бызова?) Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Бызова?) Екатерина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1817

Муж: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Самовская Ефимия Мартынова

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
18.06.1832

Сын: Выходцев Петр Казак Ст. Рявкинской Мартынов

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
?.07.1835

Дочь: Анна Мартова

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
12.03.1837

Сын: Выходцев Алексей Мартынов

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Иоаким

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Иосиф Казак Выс. Рявкинского Мартынов

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воротникова Параскева Мартова

Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов

Смерть
Неизвестно
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