Выходцева (Бызова?) Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.05.1817
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Самовская Ефимия Мартынова
Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов
Рождение ребёнка
18.06.1832
Рождение ребёнка
?.07.1835
Дочь: Анна Мартова
Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов
Рождение ребёнка
12.03.1837
Сын: Выходцев Алексей Мартынов
Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Иоаким
Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воротникова Параскева Мартова
Отец ребёнка: Выходцев Мартын Крест. Д. Ганькиной Семенов
Смерть
Неизвестно