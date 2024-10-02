Muhs (Bender) Catharine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMuhs (Bender) Catharine

Muhs (Bender) Catharine

Место рождения

Kamenka

Дата рождения

21.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908

Отец: Bender Johann

Мать: Bender (Dahlinger) Dorothea

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muhs Georg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muhs Пётр

Отец ребёнка: Muhs Georg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Muhs) Людмила

Отец ребёнка: Muhs Georg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muhs Борис

Отец ребёнка: Muhs Georg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Muhs) Тамара

Отец ребёнка: Muhs Georg

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.