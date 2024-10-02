Muhs (Bender) Catharine
Место рожденияKamenka
Дата рождения21.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908
Отец: Bender Johann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muhs Georg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muhs Пётр
Отец ребёнка: Muhs Georg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Muhs) Людмила
Отец ребёнка: Muhs Georg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muhs Борис
Отец ребёнка: Muhs Georg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Muhs) Тамара
Отец ребёнка: Muhs Georg
Смерть
Неизвестно