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Михайличенко (Кочергина) Надежда Васильевна
Михайличенко (Кочергина) Надежда Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.1962
Дата смерти
2012
Пол
Женский
Отец
Кочергин Василий Лукич
1936 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1962
Отец:
Кочергин Василий Лукич
Мать:
?
Смерть
2012
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