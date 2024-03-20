Михайличенко (Кочергина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко (Кочергина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1962

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1962

Отец: Кочергин Василий Лукич

Мать: ?

Смерть
2012
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