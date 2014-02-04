Новикова (Калачёва) Павлина Васильевна
Место рожденияДеревня Красное сосновского района
Дата рождения25.08.1919
Дата смерти04.02.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1919
Отец: Калачёв Василий
Мать: не указана
Деревня Красное сосновского района
Развод
Неизвестно
Муж: Новиков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр
Отец ребёнка: Новиков ?
Смерть
04.02.2014
Деревня Бараново
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область