Новикова (Калачёва) Павлина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Калачёва) Павлина Васильевна

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Место рождения

Деревня Красное сосновского района

Дата рождения

25.08.1919

Дата смерти

04.02.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1919

Отец: Калачёв Василий

Мать: не указана

Деревня Красное сосновского района
Развод
Неизвестно

Муж: Новиков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр

Отец ребёнка: Новиков ?

Смерть
04.02.2014
Деревня Бараново
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область
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