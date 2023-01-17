Калачёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачёв Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1919

Дочь: Новикова Павлина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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