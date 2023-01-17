Калачёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1919
Дочь: Новикова Павлина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно