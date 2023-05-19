Моисеенко Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1903
Рождение ребёнка
1927
Сын: Моисеенко Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Моисеенко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеенко Вера Егоровна
Смерть
Неизвестно