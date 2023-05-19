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Моисеенко Григорий Григорьевич

Место рождения

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

01.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1903

Отец: Моисеенко Григорий Павлович

Мать: Моисеенко Марина Петровна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Моисеенко Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Моисеенко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Моисеенко Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Вера Егоровна

Смерть
Неизвестно
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