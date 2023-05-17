Моисеенко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Моисеенко Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Моисеенко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно