Моисеенко Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Моисеенко Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Моисеенко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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