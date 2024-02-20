Корсун Петр Корнеевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти03.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
24.01.1882
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
03.01.1914
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление почек | Троицкая церковь , м/к 1914г.лист № 40,зап. № 2, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука