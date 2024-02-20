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Корсун Корней Иосифович / Осипович /

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич

Мать: Корсунова Ельзавета

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Евфросиния Якимовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Корсун Петр Корнеевич

Мать ребёнка: Евфросиния Якимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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