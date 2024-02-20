Корсун Корней Иосифович / Осипович /
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1851
Жена: Евфросиния Якимовна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Евфросиния Якимовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно