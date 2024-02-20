Корсунова (Кулешова) Пелагея Демидовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1882
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Корсун Петр Корнеевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно