Корсунова (Кулешова) Пелагея Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Кулешова) Пелагея Демидовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Корсун Петр Корнеевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Корсун Петр Корнеевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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