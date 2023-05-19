Корниенко (Пирожкова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко (Пирожкова) Наталья Алексеевна

Корниенко (Пирожкова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.08.1841

Дата смерти

01.02.1921

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1841

Отец: Пирожков Алексей Савельевич

Мать: Пирожкова Анна Никитична

Бракосочетание
26.10.1858

Муж: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Корниенко Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Корниенко Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
19.09.1866

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
05.08.1871

Сын: Корниенко Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
28.04.1874

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
20.03.1877

Сын: Корниенко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Корниенко Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Корниенко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
09.08.1881

Сын: Корниенко Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1921
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close