Корниенко (Пирожкова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1841
Дата смерти01.02.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1841
Бракосочетание
26.10.1858
Рождение ребёнка
01.02.1860
Сын: Корниенко Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1862
Сын: Корниенко Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
19.09.1866
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
05.08.1871
Сын: Корниенко Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
28.04.1874
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
20.03.1877
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Корниенко Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
До 1880
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
09.08.1881
Сын: Корниенко Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Корниенко Яков Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1921
Причина смерти: старость