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Корниенко Иосиф Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879

Отец: Корниенко Яков Семенович

Мать: Корниенко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
08.06.1912

Дочь: Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Корниенко Мария Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1916

Дочь: Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Корниенко Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно