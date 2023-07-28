Корниенко Иосиф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879
Рождение ребёнка
08.06.1912
Дочь: Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Корниенко Мария Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1916
Дочь: Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Корниенко Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корниенко Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно