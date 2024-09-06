Савельевских (Шмелева) Маремьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
ГАСО, рев1834, 83л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-44л Брак старообрядческий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Савельевских) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Савельевских Константин Егорович
ГАСО, 179-1-213-44л
Рождение ребёнка
1848
Сын: Савельевских Феон (Ореон) Константинович
Отец ребёнка: Савельевских Константин Егорович
ГАСО, 179-1-213-43об
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Савельевских) Фомаида Константиновна
Отец ребёнка: Савельевских Константин Егорович
ГАСО, 179-1-213-44л
Смерть
Неизвестно