Савельевских (Шмелева) Маремьяна Ивановна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельевских (Шмелева) Маремьяна Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шмелев Иван Митрофанович

Мать: Шмелева (Быкова) Анисия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 83л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельевских Константин Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-44л Брак старообрядческий
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Савельевских) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Савельевских Константин Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-44л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Савельевских Феон (Ореон) Константинович

Отец ребёнка: Савельевских Константин Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-43об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Савельевских) Фомаида Константиновна

Отец ребёнка: Савельевских Константин Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-44л
Смерть
Неизвестно

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