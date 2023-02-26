? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Терешкова Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Малашенков Яков

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
1892

Сын: Малашенков Василий Яковлев

Отец ребёнка: Малашенков Яков

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Миночкина Елена Яковлева

Отец ребёнка: Малашенков Яков

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Малашенков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Малашенков Яков

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close