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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Терешкова Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Малашенков Яков
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
1892
Сын: Малашенков Василий Яковлев
Отец ребёнка: Малашенков Яков
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Миночкина Елена Яковлева
Отец ребёнка: Малашенков Яков
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Малашенков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Малашенков Яков