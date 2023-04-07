Кирикович Тихон Данилев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикович Тихон Данилев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кирикович Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Kirikovich Лукьян Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодора Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кирикович Савва Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Kirikovich Федор Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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