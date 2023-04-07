Кирикович Тихон Данилев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Кирикович Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Kirikovich Лукьян Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодора Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: не указана
Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно