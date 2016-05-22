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Бочкарев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1927

Дата смерти

22.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927

Отец: Бочкарев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева (Первушина) Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева (Первушина) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бочкарева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бочкарева (Первушина) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бочкарева (Первушина) Мария Константиновна

Смерть
22.05.2016
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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