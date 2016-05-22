Бочкарев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1927
Дата смерти22.05.2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927
Отец: Бочкарев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бочкарева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бочкарева (Первушина) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бочкарева (Первушина) Мария Константиновна
Смерть
22.05.2016
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан