(Гребенникова/Воробьева) Анисья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гребенникова/Воробьева) Анисья Матвеева

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Место рождения

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.10.1911

Муж: Гребенников Василий Семёнов

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Гребенников Василий Семёнов

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.12.1915

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Гребенников Василий Семёнов

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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