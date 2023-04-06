(Гребенникова/Воробьева) Анисья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1911
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Гребенников Василий Семёнов
Рождение ребёнка
09.12.1915
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Гребенников Василий Семёнов
Смерть
Неизвестно