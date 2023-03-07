Гребенников Василий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1911
Жена: Анисья Матвеева
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Анисья Матвеева
Рождение ребёнка
09.12.1915
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Анисья Матвеева
Смерть
Неизвестно