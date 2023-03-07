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Гребенников Василий Семёнов

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Место рождения

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.10.1911

Жена: Анисья Матвеева

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Анисья Матвеева

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.12.1915

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Анисья Матвеева

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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