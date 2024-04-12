Рышков Николай Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Рышков Василий
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина
Рождение ребёнка
16.08.1803
Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина
Рождение ребёнка
21.10.1804
Сын: Рышков Яков Николаев
Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина
Рождение ребёнка
29.11.1807
Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина
Бракосочетание
24.01.1818
Жена: Рышкова Мавра Сампсонова
Рождение ребёнка
28.01.1820
Дочь: Сутягина Ксения Николаева
Мать ребёнка: Рышкова Мавра Сампсонова
Рождение ребёнка
31.12.1822
Сын: Рышков Сильвестр Николаев
Мать ребёнка: Рышкова Мавра Сампсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рышкова Пелагия Ананьина
Смерть
Неизвестно