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Рышков Николай Васильев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Рышков Василий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Рышков Василий Николаев

Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1803

Сын: Рышков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1804

Сын: Рышков Яков Николаев

Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Рышков Трофим Николаев

Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1807

Сын: Рышков Андрей Николаев

Мать ребёнка: Рышкова Пелагия Ананьина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1818

Жена: Рышкова Мавра Сампсонова

Рождение ребёнка
28.01.1820

Дочь: Сутягина Ксения Николаева

Мать ребёнка: Рышкова Мавра Сампсонова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1822

Сын: Рышков Сильвестр Николаев

Мать ребёнка: Рышкова Мавра Сампсонова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Пелагия Ананьина

Смерть
Неизвестно
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