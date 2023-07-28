Сутягина (Рышкова) Ксения Николаева
Место рождения
Дата рождения28.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1820
Отец: Рышков Николай Васильев
Мать: Рышкова Мавра Сампсонова
Бракосочетание
13.05.1838
Рождение ребёнка
09.10.1838
Сын: Сутягин Андроник Агафоников
Отец ребёнка: Сутягин Агафоник (Аггей) Адрианов
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно