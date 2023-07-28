Сутягина (Рышкова) Ксения Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Рышкова) Ксения Николаева

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1820

Отец: Рышков Николай Васильев

Мать: Рышкова Мавра Сампсонова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.05.1838

Муж: Сутягин Агафоник (Аггей) Адрианов

Рождение ребёнка
09.10.1838

Сын: Сутягин Андроник Агафоников

Отец ребёнка: Сутягин Агафоник (Аггей) Адрианов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно