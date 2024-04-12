Рышков Трофим Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Рышков Николай Васильев
Мать: Рышкова Пелагия Ананьина
Бракосочетание
20.01.1824
Жена: Рышкова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Феодосия Трофимова
Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1827
Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1829
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
19.06.1830
Дочь: Акилина Трофимова
Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова
Бракосочетание
12.06.1831
Рождение ребёнка
13.02.1833
Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева
Рождение ребёнка
20.09.1835
Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837
Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева
Рождение ребёнка
30.10.1838
Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева
Смерть
Неизвестно