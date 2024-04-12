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Рышков Трофим Николаев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Рышков Николай Васильев

Мать: Рышкова Пелагия Ананьина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1824

Жена: Рышкова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Феодосия Трофимова

Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
26.07.1827

Сын: Рышков Никонор Трофимов

Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1829

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1830

Дочь: Акилина Трофимова

Мать ребёнка: Рышкова Матрона Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.06.1831

Жена: Рышкова Иустинья Яковлева

Рождение ребёнка
13.02.1833

Сын: Рышков Тимофей Трофимов

Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1835

Сын: Рышков Михаил Трофимов

Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Сын: Рышков Михайло Трофимов

Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева

Рождение ребёнка
30.10.1838

Сын: Рышков Зиновий Трофимов

Мать ребёнка: Рышкова Иустинья Яковлева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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