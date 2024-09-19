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Алексеева Сиклитиния Алексеевна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.10.1863 ст.

Муж: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Невеста вдова Григория Авксентьевича (Бебкеево).
Рождение ребёнка
29.03.1865 ст.

Сын: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Евфимий Никитич

Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1866 ст.

Дочь: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Евфимия Никитична

Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1867 ст.

Сын: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий Никитич

Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.

Сын: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1871 ст.

Сын: Никонов-Михайлов-Леонтьев-Иванов (Филиппов) Иоанн (Иван) Никитич

Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1872 ст.

Дочь: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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