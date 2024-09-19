Алексеева Сиклитиния Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Евфимий Никитич
Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович
Дочь: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Евфимия Никитична
Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович
Сын: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий Никитич
Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович
Сын: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович
Сын: Никонов-Михайлов-Леонтьев-Иванов (Филиппов) Иоанн (Иван) Никитич
Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович
Дочь: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Никонов-Михайлов-Леонтьев (Потапов) Никита Филиппович