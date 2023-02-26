Лопутнев - Смирнов Фёдор Иванов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лопутнев - Смирнов ?
Мать: ?
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
11.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно