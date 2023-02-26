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Лопутнев - Смирнов Фёдор Иванов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лопутнев - Смирнов ?

Мать: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
11.01.1904

Жена: Лопутнева - Смирнова Ульяния Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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