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Феоктиста Васильевна
Феоктиста Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Федорович
1828 г.р.
Мать
Фиония Ивановна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Василий Федорович
Мать:
Фиония Ивановна
Смерть
Неизвестно
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