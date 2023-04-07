Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Федор Петрович

Мать: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фиония Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Фиония Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Фиония Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиония Ивановна

Смерть
Неизвестно