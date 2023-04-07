Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Федор Петрович
Мать: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Фиония Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Фиония Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Фиония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиония Ивановна
Смерть
Неизвестно