Булинский Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булинский Андрей Александрович

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Место рождения

Voronezh, Gorod Voronezh, Voronezh Oblast, Russia

Дата рождения

11.01.1909

Дата смерти

25.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Voronezh, Gorod Voronezh, Voronezh Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рита Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
кинооператор
Смерть
25.01.1984
Minsk, Minsk Region, Belarus
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