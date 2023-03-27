Булинский Андрей Александрович
Место рожденияVoronezh, Gorod Voronezh, Voronezh Oblast, Russia
Дата рождения11.01.1909
Дата смерти25.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Voronezh, Gorod Voronezh, Voronezh Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рита Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
кинооператор
Смерть
25.01.1984
Minsk, Minsk Region, Belarus