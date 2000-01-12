Рябухов Михаил Александрович
Место рожденияСССР
Дата рождения1925
Дата смерти12.01.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Рябухов Александр
Мать: Рябухова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калямина (Рябухова) Вера
Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1950
Дочь: Калямина (Рябухова) Вера
Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1958
Дочь: Канофьева (Рябухова) Любовь
Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна
Смерть
12.01.2000