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Рябухов Михаил Александрович

Место рождения

СССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

12.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Рябухов Александр

Мать: Рябухова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калямина (Рябухова) Вера

Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1950

Дочь: Калямина (Рябухова) Вера

Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.04.1958

Дочь: Канофьева (Рябухова) Любовь

Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.01.2000

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