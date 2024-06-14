Смольников Кузьма Георгиевич 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смольников Кузьма Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

10.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Смольников Григорий

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
24.07.1915
Казанская губ., Царёвококшайский у., Больше-Шигаковская волость, д. Нижине Ошутъялы
Бракосочетание
1921 или 1944

Жена: Смольникова Фекла Иванована

Рождение ребёнка
20.07.1932

Дочь: Смольникова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована

Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Смольникова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована

Рождение ребёнка
12.10.1937

Дочь: Смольникова Зинада Кузьминична

Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована

Рождение ребёнка
05.05.1940

Дочь: Смольникова Галина Кузьминична

Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована

Смерть
10.02.1944

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