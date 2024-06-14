Смольников Кузьма Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти10.02.1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Смольников Григорий
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
24.07.1915
Казанская губ., Царёвококшайский у., Больше-Шигаковская волость, д. Нижине Ошутъялы
Бракосочетание
1921 или 1944
Рождение ребёнка
20.07.1932
Дочь: Смольникова Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Смольникова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована
Рождение ребёнка
12.10.1937
Дочь: Смольникова Зинада Кузьминична
Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована
Рождение ребёнка
05.05.1940
Дочь: Смольникова Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Смольникова Фекла Иванована
Смерть
10.02.1944