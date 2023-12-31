Чекунов Александр Семенов
Место рожденияСавина, тюменская область
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Чекунов Семен Егоров
Мать: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чекунов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Христина Петрова
Савина, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Петрова
Смерть
Неизвестно