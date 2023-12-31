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Чекунов Александр Семенов

Место рождения

Савина, тюменская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Чекунов Семен Егоров

Мать: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чекунов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Христина Петрова

Савина, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Петрова

Смерть
Неизвестно
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