Чекунов Семен Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунов Семен Егоров

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Маланья Семенова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Чекунов Тимофей Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чекунов Терентий Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чекунов Александр Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1857
окунева, тюменская область
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