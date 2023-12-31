Чекунов Семен Егоров
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1777
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Маланья Семенова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чекунов Александр Семенов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1857
окунева, тюменская область