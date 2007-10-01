Шабалина (Шехтель) Виктория Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Шехтель) Виктория Августовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 25.04.1951 по 11.10.2007

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 25.04.1951 по 11.10.2007

Отец: Шехтель Август Иосифович

Мать: Шехтель Виктория Адамовна

Рождение ребёнка
15.09.1972

Дочь: Соловьева Антонина Геннадьевна

Отец ребёнка: Шабалин Геннадий Степанович

Хмелевка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.11.1974

Сын: Шабалин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Шабалин Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
22.07.1976

Сын: Шабалин Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Шабалин Геннадий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Геннадий Степанович

Смерть
Неизвестно
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