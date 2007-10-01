Шабалина (Шехтель) Виктория Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 25.04.1951 по 11.10.2007
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 25.04.1951 по 11.10.2007
Рождение ребёнка
15.09.1972
Дочь: Соловьева Антонина Геннадьевна
Отец ребёнка: Шабалин Геннадий Степанович
Хмелевка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.11.1974
Сын: Шабалин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Шабалин Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
22.07.1976
Сын: Шабалин Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Шабалин Геннадий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно