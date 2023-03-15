Жарова (Мишарина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Мишарина) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1989

Отец: Мишарин Александр Петрович

Мать: Мишарина Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.2009

Дочь: Жарова Ксения Валерьевна

Отец ребёнка: Жаров Валерий

Рождение ребёнка
25.02.2011

Дочь: Жарова Полина Валерьевна

Отец ребёнка: Жаров Валерий

Рождение ребёнка
15.12.2016

Сын: Жаров Платон Валерьевич

Отец ребёнка: Жаров Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Валерий

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