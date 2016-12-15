Жаров Платон Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Платон Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2016

Отец: Жаров Валерий

Мать: Жарова Анна Александровна

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