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Архипов Михаил Николаевич

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Место рождения

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь

Дата рождения

05.11.1878

Дата смерти

12.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1878

Отец: Архипов Николай Иванович

Мать: Архипова Феодосья Васильевна

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
03.06.1906

Жена: Архипова Наталья Егоровна

Муромльский приход деревня Пустошь
Рождение ребёнка
29.06.1911

Сын: Архипов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Егоровна

деревня Пустошь Муромльского прихода
Бракосочетание
08.03.1922

Жена: Архипова Федосья Петровна

Концлагерь
02.12.1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Военная служба
Неизвестно
197-й пехотный Лесной полк, мл. унтер-офицер, 01.12.1914 ранен/контужен, д. Старые Буды.   №535, Именной список потерь нижних чинов 197 пехотного Лесного полка в боях с 15 ноября по 2 декабря 1914 г. ... Показать все
Смерть
12.10.1942
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
умер в концлагере №6, дом 38 квартира 1, причина смерти: старость. Дата прибытия в лагерь семьи - 2.12.1941
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