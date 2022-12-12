Архипов Михаил Николаевич
Место рожденияОлонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Дата рождения05.11.1878
Дата смерти12.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1878
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
03.06.1906
Муромльский приход деревня Пустошь
Рождение ребёнка
29.06.1911
Мать ребёнка: Архипова Наталья Егоровна
деревня Пустошь Муромльского прихода
Бракосочетание
08.03.1922
Концлагерь
02.12.1941
Военная служба
Неизвестно
197-й пехотный Лесной полк, мл. унтер-офицер, 01.12.1914 ранен/контужен, д. Старые Буды. №535, Именной список потерь нижних чинов 197 пехотного Лесного полка в боях с 15 ноября по 2 декабря 1914 г. ... Показать все
Смерть
12.10.1942
умер в концлагере №6, дом 38 квартира 1, причина смерти: старость. Дата прибытия в лагерь семьи - 2.12.1941