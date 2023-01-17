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Архипов Петр Михайлович

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Место рождения

деревня Пустошь Муромльского прихода

Дата рождения

29.06.1911

Дата смерти

08.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1911

Отец: Архипов Михаил Николаевич

Мать: Архипова Наталья Егоровна

деревня Пустошь Муромльского прихода
Бракосочетание
14.06.1931

Жена: Архипова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: Винюкова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Архипова Вера Ивановна

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1939

Жена: Архипова Александра Павловна

Призыв на военную службу
18.06.1941
Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Указано: мать - Архипова Федосья Петровна, Гакручейский с/с, д.Ивино
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Смерть
08.05.1968
Казахстан, город Павлодар
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