Архипов Петр Михайлович
Место рождениядеревня Пустошь Муромльского прихода
Дата рождения29.06.1911
Дата смерти08.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1911
деревня Пустошь Муромльского прихода
Бракосочетание
14.06.1931
Жена: Архипова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: Винюкова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Архипова Вера Ивановна
Бракосочетание
1939
Призыв на военную службу
18.06.1941
Указано: мать - Архипова Федосья Петровна, Гакручейский с/с, д.Ивино
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Смерть
08.05.1968
Казахстан, город Павлодар