Некрасова (Буркова) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Буркова) Устинья Николаевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1849

Муж: Некрасов Михаил Иванович

Ржев. Покровская ц.
Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Некрасов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1850

Сын: Некрасов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1853

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1863

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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