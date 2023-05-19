Некрасова (Буркова) Устинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1849
Ржев. Покровская ц.
Рождение ребёнка
04.11.1849
Сын: Некрасов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1850
Сын: Некрасов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1853
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1863
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно