Шитова (Манухина) Домна
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Манухинъ Потапъ
Мать: Манухина Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шитовъ Антонъ
Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шитовъ Фндотъ
Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитовъ Максимъ