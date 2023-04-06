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Шитова (Манухина) Домна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Манухинъ Потапъ

Мать: Манухина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шитовъ Антонъ

Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шитовъ Фндотъ

Отец ребёнка: Шитовъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитовъ Максимъ

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