Шитовъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шитовъ Спиридонъ
Мать: Шитова Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шитовъ Антонъ
Мать ребёнка: Шитова Домна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шитова Домна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Шитова Домна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шитовъ Фндотъ
Мать ребёнка: Шитова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Домна
Смерть
1855