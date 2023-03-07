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Шитовъ Максимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шитовъ Спиридонъ

Мать: Шитова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шитовъ Антонъ

Мать ребёнка: Шитова Домна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шитова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Шитова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шитовъ Фндотъ

Мать ребёнка: Шитова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Домна

Смерть
1855
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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