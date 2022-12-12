Алтухов Григорий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Григорий Степанов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.11.1839 ст.

Жена: Алтухова Анастасия Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Алтухова Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Алтухов Никанор Григорьев

Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Алтухов Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Алтухов Кондратий Григорьев

Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Алтухов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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