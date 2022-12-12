Алтухов Григорий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1839 ст.
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Алтухова Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Алтухов Никанор Григорьев
Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Алтухов Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Алтухов Кондратий Григорьев
Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Алтухов Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Алтухова Анастасия Афанасьева
Смерть
После 1858