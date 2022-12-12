Алтухова (Жиренкина) Анастасия Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
12.11.1839 ст.
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Алтухова Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Алтухов Никанор Григорьев
Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Алтухов Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Алтухов Кондратий Григорьев
Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Алтухов Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов
Смерть
После 1858