Алтухова (Жиренкина) Анастасия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Жиренкина) Анастасия Афанасьева

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Жиренкин Афанасий Петров

Мать: Жиренкина Авдотья Маркова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.11.1839 ст.

Муж: Алтухов Григорий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Алтухова Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Алтухов Никанор Григорьев

Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Алтухов Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Алтухов Кондратий Григорьев

Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Алтухов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Алтухов Григорий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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