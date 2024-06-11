Скубак Роман Михайлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
19.02.1850
Поручители Михаил Пантелеймонович Скубач, Ананий Терентьевич Британ, Прокофий Онисимович Гайдаш, Каленик Сергань.
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Скубак) Александра Романовна
Мать ребёнка: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Скубак Григорий Романович
Мать ребёнка: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно