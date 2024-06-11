Скубак Роман Михайлович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скубак Роман Михайлович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Скубач Михаил Михеевич

Мать: Скубач Стефанида (Степанида) Терентьевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Поручители Михаил Пантелеймонович Скубач, Ананий Терентьевич Британ, Прокофий Онисимович Гайдаш, Каленик Сергань.
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Скубак Никита Романович

Мать ребёнка: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Скубак) Александра Романовна

Мать ребёнка: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Скубак Григорий Романович

Мать ребёнка: Скубак (Радченко) Варвара Васильевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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