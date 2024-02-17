Мотовилов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матовилова Алена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матовилова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матовилов Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно