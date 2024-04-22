Гаврилов Никанор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гаврилов Сергей Никанорович
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Рождение ребёнка
20.08.1896
Сын: Гаврилов Петр Никанорович
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Рождение ребёнка
31.01.1898
Дочь: Ксения Никаноровна
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Изгачева Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Никаноровна
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрыгалова Екатерина Никаноровна
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Смерть
Неизвестно