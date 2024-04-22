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Гаврилов Никанор Гаврилович

Место рождения

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гаврилов Сергей Никанорович

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Сын: Гаврилов Петр Никанорович

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1898

Дочь: Ксения Никаноровна

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Изгачева Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Никаноровна

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрыгалова Екатерина Никаноровна

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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