Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гаврилов Сергей Никанорович
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Рождение ребёнка
20.08.1896
Сын: Гаврилов Петр Никанорович
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Рождение ребёнка
31.01.1898
Дочь: Ксения Никаноровна
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Изгачева Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Никаноровна
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрыгалова Екатерина Никаноровна
Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович
Смерть
Неизвестно