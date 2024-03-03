Гаврилова Пелагия Александровна (Полина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гаврилов Сергей Никанорович

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Сын: Гаврилов Петр Никанорович

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1898

Дочь: Ксения Никаноровна

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Изгачева Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Никаноровна

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрыгалова Екатерина Никаноровна

Отец ребёнка: Гаврилов Никанор Гаврилович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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