Кулагин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1922
Сын: Кулагин Борис Александрович
Мать ребёнка: Калугина (Одинокова) Екатерина Захаровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно