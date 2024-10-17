Кулагин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина (Одинокова) Екатерина Захаровна

Рождение ребёнка
12.05.1922

Сын: Кулагин Борис Александрович

Мать ребёнка: Калугина (Одинокова) Екатерина Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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